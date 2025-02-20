Иск адвоката против Музея оккупации: решение суда вступило в силу

"Музей не отрицает правовую природу переворота. Да, такого предложения в экспозиции нет, но у нас такая же позиция. Экскурсоводы в музее могут рассказать больше и ответить на вопросы. Об этом мы также предупреждаем. Во вводной части экспозиции, которая охватывает период до 1940 года, есть три абзаца текста. Мы не даем подробного объяснения всех события в Латвии в этот период", - отметила Вибе.

По ее словам, позиция музея заключается в том, что Латвия была независимой страной, субъектом международного права. После пакта Молотова - Риббентропа в 1940 году Латвия была оккупирована. Далее экспозиция рассказывает о трех периодах оккупации, исходя из того, что Латвия была оккупирована как независимое государство.

"Истец поднимает философскую дискуссию - если произошел государственный переворот, значит, Улманис уже оккупировал Латвию. В таком случае речь идет о двух оккупантах - Улманисе и СССР. Мы не можем с этим согласиться, потому что оккупация признана и интегрирована в наши нормативные документы и декларации, в преамбулу Конституции и др. Факт оккупации ни у кого не вызывает сомнений, он закреплен законодательно. Я считаю, что это совсем другой вопрос, опасный вопрос, если можно так повернуть события - не было оккупации, а была битва двух зол между диктатурой Улманиса и вторжением СССР", - сказала Виба.

По словам Бриедиса, на судебном заседании он предложил рассмотреть возможность разрешения конфликта в форме урегулирования, если факт переворота 1934 года будет включен в экспозицию музея. Предлагаемый Бриедисом текст таков: "15 мая 1934 года Улманис положил конец парламентской демократии в Латвийской Республике и установил авторитарный режим путем военного переворота, захватив народную государственную власть и лишив народ свободы и государственности". Бриедис подчеркнул, что Музей оккупации на судебном заседании отказался от урегулирования спора.

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