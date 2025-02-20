Верховный суд Латвии отклонил кассационную жалобу на решение Рижского окружного суда, который полностью отверг иск адвоката Ренара Бриедиса против Музея оккупации Латвии о содержании экспозиции и возврате пяти евро, которые он потратил на входной билет.
Иск адвоката против Музея оккупации: решение суда вступило в силу
Ренар Бриедис требовал возврата пяти евро за билет и изменения экспозиции, утверждая, что музей скрывает важный исторический факт.
Ранее две судебные инстанции уже отказали в удовлетворении его требований.
Ренар Бриедис утверждал, что в экспозиции "Латвия под оккупацией Советского Союза и национал-социалистической Германии в 1939-1991 годы" музей скрывает тот факт, что демократия в Латвии закончилась государственным переворотом авторитарного режима Улманиса 15 мая 1934 года. По мнению истца, сокрытие данного факта является ложью - "умышленным искажением действительности, введением общества в заблуждение, недобросовестными действиями в отношении общества и манипулированием его сознанием".
Директор музея Солвита Вибе поясняет, что претензия была сформулирована юридически, а именно истцу не была оказана услуга, несмотря на договор об оказании услуги - т. е. билет. Вибе полагает, что услуга оказана была, поскольку он посетил музей.
"Мы ни юридически, ни практически не заключаем договор на какие-то конкретные факты, события. При входе в любой музей человек заключает с учреждением договор об оказании услуги, приобретая билет", - сказала директор музея.
"Музей не отрицает правовую природу переворота. Да, такого предложения в экспозиции нет, но у нас такая же позиция. Экскурсоводы в музее могут рассказать больше и ответить на вопросы. Об этом мы также предупреждаем. Во вводной части экспозиции, которая охватывает период до 1940 года, есть три абзаца текста. Мы не даем подробного объяснения всех события в Латвии в этот период", - отметила Вибе.
По ее словам, позиция музея заключается в том, что Латвия была независимой страной, субъектом международного права. После пакта Молотова - Риббентропа в 1940 году Латвия была оккупирована. Далее экспозиция рассказывает о трех периодах оккупации, исходя из того, что Латвия была оккупирована как независимое государство.
"Истец поднимает философскую дискуссию - если произошел государственный переворот, значит, Улманис уже оккупировал Латвию. В таком случае речь идет о двух оккупантах - Улманисе и СССР. Мы не можем с этим согласиться, потому что оккупация признана и интегрирована в наши нормативные документы и декларации, в преамбулу Конституции и др. Факт оккупации ни у кого не вызывает сомнений, он закреплен законодательно. Я считаю, что это совсем другой вопрос, опасный вопрос, если можно так повернуть события - не было оккупации, а была битва двух зол между диктатурой Улманиса и вторжением СССР", - сказала Виба.
По словам Бриедиса, на судебном заседании он предложил рассмотреть возможность разрешения конфликта в форме урегулирования, если факт переворота 1934 года будет включен в экспозицию музея. Предлагаемый Бриедисом текст таков: "15 мая 1934 года Улманис положил конец парламентской демократии в Латвийской Республике и установил авторитарный режим путем военного переворота, захватив народную государственную власть и лишив народ свободы и государственности". Бриедис подчеркнул, что Музей оккупации на судебном заседании отказался от урегулирования спора.
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