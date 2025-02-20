Главное за 20 февраля Почему нужно ввести базовые пенсии, новый запрет для граждан РФ и Беларуси еще ближе и неприятности в парке Узварас

Парламентарии в четверг одобрили в первом чтении законопроект об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси и принадлежащих им юридических лиц приобретать недвижимость в Латвии.

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За рубежом:

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину, что та сорвала соглашение по редкоземельным металлам, которое, по мнению Трампа, позволило бы Киеву вернуть потраченные на поддержку деньги, сообщает ВВС.

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​Воздушная тревога в связи с появлением в воздухе истребителей МиГ-31 не объявлялась в Украине с 28 января. В январе тревогу не объявляли еще 20 дней - с 8 по 28 января. Столь большой перерыв не характерен для этих самолетов российских ВВС, которые летали более или менее регулярно в течение как минимум 2024 года.

Шесть утра, Нарва, Петровская площадь. До открытия пограничного пункта остается еще час, но в очереди уже около сотни человек. Температура воздуха около 15 градусов ниже нуля: сказать, что стоять холодно, значит ничего не сказать. Ближе ко входу на погранпункт можно заметить людей без чемоданов, детей и других признаков обычных путешественников - это торговцы очередью, и зарабатывать они могут неплохо, пишет Rus.Postimees.

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