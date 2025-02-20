В уходящий рабочий день произошло много важных событий - концептуально одобрен новый запрет для граждан РФ и Беларуси, неприятный сюрприз в парке Узварас, а RUS TVNET разобрался, что такое базовая пенсия и почему ее нужно ввести. Об этих и других новостях четверга, 20 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 20 февраля ⟩ Почему нужно ввести базовые пенсии, новый запрет для граждан РФ и Беларуси еще ближе и неприятности в парке Узварас
Новости Латвии:
Если в этом году, когда человек выходит на пенсию, коэффициент замещения вновь назначенной пенсии в процентах от последней брутто-зарплаты при 40-летнем непрерывном стаже составляет 46,5%, то в 2062 году, если ничего не изменится, коэффициент замещения составит всего 34,1%. Чтобы сохранить адекватные пенсии в будущем, Министерство благосостояния приступило к совершенствованию пенсионной системы. Эксперты считают, что базовая пенсия улучшит материальное положение пенсионеров, но может стать существенным бременем для основного бюджета.
Ребенок бежит по белому снегу и внезапно пропадает в черном "омуте". Такое зрелище пережил отец пятилетнего мальчика, который вместе с сыном отправился насладиться короткой зимой в Риге в парке Узварас. Как такое возможно? Как это объясняют ответственные учреждения?
Как сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, в Кулдигском крае мужчина инсценировал свое похищение и в то время, пока его искали родственники и полиция, употреблял алкоголь в компании друзей.
С 18 февраля в Риге вступили в силу новые правила для пансионатов. О том, что изменилось рассказал заместитель директора департамента благосостояния Рижской Думы Мартиньш Моорс, сообщает портал LSM+.
Парламентарии в четверг одобрили в первом чтении законопроект об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси и принадлежащих им юридических лиц приобретать недвижимость в Латвии.
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп обвинил Украину, что та сорвала соглашение по редкоземельным металлам, которое, по мнению Трампа, позволило бы Киеву вернуть потраченные на поддержку деньги, сообщает ВВС.
Воздушная тревога в связи с появлением в воздухе истребителей МиГ-31 не объявлялась в Украине с 28 января. В январе тревогу не объявляли еще 20 дней - с 8 по 28 января. Столь большой перерыв не характерен для этих самолетов российских ВВС, которые летали более или менее регулярно в течение как минимум 2024 года.
Шесть утра, Нарва, Петровская площадь. До открытия пограничного пункта остается еще час, но в очереди уже около сотни человек. Температура воздуха около 15 градусов ниже нуля: сказать, что стоять холодно, значит ничего не сказать. Ближе ко входу на погранпункт можно заметить людей без чемоданов, детей и других признаков обычных путешественников - это торговцы очередью, и зарабатывать они могут неплохо, пишет Rus.Postimees.
В течение последнего месяца в различных регионах Средиземного моря произошли взрывы на трех танкерах, которые перед этим посещали российские порты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли и службах безопасности, пишет "Медуза".
В Польше на дне Балтийского моря обнаружено более 100 килограммов кокаина.
Интересное чтиво:
Старейшей жительнице Канады Маргарет Романс 16 марта исполнится 113 лет. Женщина родилась в Риге в 1912 году, а после Второй мировой войны переехала с мужем в Монреаль, пишет LSM+.
Популярный рок-музыкант Лева Би-2 (наст. имя. - Егор Бортник) стал героем нового выпуска YouTube-шоу Михаила Шаца и Гарика Оганесяна "Ради чего". Вместе с семьей он поселился в Марбелье (Испания), но оказалось, что его дети учатся совсем в другой стране.
В последние пару лет всякий раз, когда я слышу в новостях упоминание об Огре, в голове сразу же возникает мысль: "Ну, сейчас будет!". Всегда находится новая сила, будь то фарфор, музей или крупная школьная драка, затеянная неуравновешенным учеником. На этот раз планируется открыть впечатляющий ансамбль памятников, отображающих важнейшие события независимости Латвии. И в этом ансамбле якобы изображен какой-то запрещенный символ.
Уже некоторое время ходят разговоры о формах Александры Курусовой. Комментарии и общественное возмущение привлекли внимание и самой танцовщицы и фитнес-тренера. Александра разъясняет вопросы о своем весе для журнала Kas Jauns.
Всего года назад Арран Чидик не помещался в кресло самолета и всерьез опасался, что не доживет до своего тридцатилетия. Сегодня он весит на 82 килограмма меньше и готовится пробежать полумарафон, пишет Rus.Postimees.
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