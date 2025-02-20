В четверг, 20 февраля, курс российского рубля укрепился до самого высокого уровня по отношению к доллару за последние шесть месяцев. Это связано с потеплением отношений между США и Россией, в том числе проведенными на этой неделе переговорами, а также надеждами Москвы на ослабление санкций.
Российский рубль подорожал после переговоров США и России
В начале недели в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио - это был первый контакт высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
После переговоров американская сторона в своем заявлении подчеркнула "исторические экономические и инвестиционные возможности", которые могут открыться в отношениях с Россией после "успешного завершения конфликта в Украине".
На фоне попыток нового президента США Дональда Трампа восстановить отношения с Москвой, курс рубля значительно вырос.
В четверг Центробанк России установил официальный курс 88,5 рубля за доллар - это максимальное значение с августа 2024 года.
С момента возвращения Трампа в Белый дом 20 января рубль укрепился примерно на 14%.
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