Российский рубль подорожал после переговоров США и России

В четверг, 20 февраля, курс российского рубля укрепился до самого высокого уровня по отношению к доллару за последние шесть месяцев. Это связано с потеплением отношений между США и Россией, в том числе проведенными на этой неделе переговорами, а также надеждами Москвы на ослабление санкций.