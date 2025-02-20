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Видео В центре Риги водитель не справилась с управлением; авто развернуло на 180 градусов

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Водитель не справился с управлением в центре Риги
Водитель не справился с управлением в центре Риги Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā video.

Находящаяся в центре Риги улица Экспорта печально известна многочисленными дорожно-транспортными происшествиями. В большинстве случаев они происходят из-за того, что водители не осознают, насколько скользкими могут быть покрытая брусчаткой дорога и трамвайные рельсы, сообщает программа Degpunktā.

Хотя по мостовой улицы Экспорта автомобили едут неспешно, из-за мокрого снега даже небольшого разгона оказалось достаточно, чтобы шины автомобиля Ford потеряли сцепление с дорогой, а сам автомобиль развернуло на 180 градусов.

Ехавший навстречу таксист, который направлялся за клиентом, пытаясь избежать столкновения, заехал на тротуар, однако Ford, которого занесло, все же задел боковую часть его машины.

Подробнее - в репортаже программы Degpunktā!

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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