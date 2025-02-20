Видео В центре Риги водитель не справилась с управлением; авто развернуло на 180 градусов

Хотя по мостовой улицы Экспорта автомобили едут неспешно, из-за мокрого снега даже небольшого разгона оказалось достаточно, чтобы шины автомобиля Ford потеряли сцепление с дорогой, а сам автомобиль развернуло на 180 градусов.

Ехавший навстречу таксист, который направлялся за клиентом, пытаясь избежать столкновения, заехал на тротуар, однако Ford, которого занесло, все же задел боковую часть его машины.

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Видео: Сюжет программы Degpunktā

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