Мошенник в Латвии собрал с туристов почти полмиллиона евро

Обвиняемое лицо в период с января 2018 года по август 2020 года систематически осуществляло экономическую деятельность, связанную с предоставлением туристических услуг.

За определенную плату оно организовывало и предоставляло комплексные туристические услуги физическим лицам, предлагая поездки в различных направлениях по всему миру.

Оплата за услуги поступала на личные банковские счета обвиняемого. В указанный период лицо предоставляло туристические услуги, организовав не менее 50 поездок для не менее чем 450 человек, получив за свои услуги в общей сложности 485 809 евро.

Некоторые из организованных поездок были отменены, однако обвиняемый не вернул клиентам их предоплату на сумму 111 015 евро.

Лицо обвиняется в ведении предпринимательской деятельности без регистрации и без специального разрешения.

В деле продолжается досудебное расследование.

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