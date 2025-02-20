Латвийский эксперт назначен для расследования авиакатастрофы в Вашингтоне

29 января 2025 года в районе аэропорта Вашингтона произошло авиационное происшествие - пассажирский самолет компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом, в результате чего погибли 67 человек.

Посольство Латвии в США подтвердило, что среди погибших в этой авиакатастрофе были двое граждан Латвии.

В соответствии с международными и национальными нормами, бюро назначило эксперта для участия в расследовании, так как среди погибших и пострадавших есть граждане Латвии.

Ранее портал LSM+ сообщал, что в результате столкновения погибли эмигрантка из Латвии и ее сын.

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По данным портала, который ссылается на американские СМИ, 42-летняя женщина сопровождала своего 11-летнего сына, занимающегося фигурным катанием, на тренировочные сборы.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 из города Уичито (штат Канзас), подлетал к взлетно-посадочной полосе в национальном аэропорту имени Рейгана. В этот момент он столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

Пентагон сообщил, что вертолет вылетел с базы Форт-Бельвуар (штат Вирджиния). По данным военных, вертолет совершал тренировочный полет.

На борту самолета находились 64 человека - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете находились трое американских военнослужащих, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

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