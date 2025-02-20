В конце февраля ожидается ледоход на реках

Последние несколько дней были холодными, и на водоемах продолжалось интенсивное образование льда.

В Плявиньском водохранилище и на Даугаве от Ерсики до Екабпилса образовался сплошной ледяной покров. В настоящее время средняя толщина льда на водохранилище у Лиепкалны составляет 10 см, в свою очередь на Алуксненском озере - 12 см, на Лиепайском озере - 13 см, на озере Буртниеку - 13 см.

В ближайшие дни сохранится морозная погода, поэтому образование льда продолжится.

В целом уровень воды в реках понижается, но местами могут наблюдаться его резкие колебания.

По прогнозам синоптиков, со следующей недели станет значительно теплее, ожидаются снег и дожди, что приведет к таянию льда и повышению уровня воды в реках, а в конце февраля - начале марта начнется ледоход.

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