Новую волну популярности в настоящее время набирает "маникюр из комиксов". Трендовый дизайн также называют "мультяшным маникюром" и 2D-маникюром.
Фото ⟩ Для тех, кто любит ярко и необычно: какой маникюр сейчас в тренде?
Для тех, кто любит ярко и необычно: какой маникюр сейчас в тренде?
Принцип маникюра
Все блики и тени следует прорисовывать разными цветами - черным и белым. Важно выбирать цвета, которые будут хорошо сочетаться вместе.
Покрытие разрешено любое, правда, мастера отмечают, что лучше всего смотрится матовое, которое делает маникюр еще более похожим на рисунок на бумаге. В свою очередь, цель такого дизайна - "сделать ногти максимально ненастоящими".
Собрали несколько вариантов того, как это выглядит:
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