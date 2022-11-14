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Фото ⟩ Для тех, кто любит ярко и необычно: какой маникюр сейчас в тренде?

rus.tvnet.lv
Для тех, кто любит ярко и необычно: какой маникюр сейчас в тренде?
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Новую волну популярности в настоящее время набирает "маникюр из комиксов". Трендовый дизайн также называют "мультяшным маникюром" и 2D-маникюром.

Принцип маникюра

Все блики и тени следует прорисовывать разными цветами - черным и белым. Важно выбирать цвета, которые будут хорошо сочетаться вместе.

Покрытие разрешено любое, правда, мастера отмечают, что лучше всего смотрится матовое, которое делает маникюр еще более похожим на рисунок на бумаге. В свою очередь, цель такого дизайна - "сделать ногти максимально ненастоящими". 

Собрали несколько вариантов того, как это выглядит: 

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