"Это не наше дело" - Песков комментирует видео казни солдата ЧВК "Вагнер"

"Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело", - сказал Песков.

По утверждению авторов канала, на видео снята казнь бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который в начале сентября "сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным", пишет "Медуза".

На видеоролике видно, что голова мужчины примотана скотчем к бетонному блоку, он представляется Евгением Нужиным.

"Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить", - говорит он.

После этого его бьют кувалдой по голове, он падает, и его добивают еще одним ударом.

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что в прошлом Нужин был силовиком и поддерживал действия России в Украине, ему было 55 лет, 23 из которых он провел в колонии.

На свободе он отслужил во внутренних войсках МВД, у него двое детей, он жил в Самаре и городе Перевоз Нижегородской области.

В колонию он попал в 1999 году. Изначально ему вменялось убийство и хулиганство, однако после попытки побега обвинение было ужесточено. Всего Нужину дали 28 лет, он должен был освободиться летом 2027 года, пишет "Дождь".