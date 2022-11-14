Видео ⟩ В Вильнюсе в дерево врезался Mercedes-Benz стоимостью более 100 тысяч евро

Инцидент произошел в четверг, 10 ноября, около 14:00. Сообщалось, что дорогой джип Mercedes-Benz съехал с дороги и врезался в деревья.

Первоначальная информация свидетельствовала о том, что в результате несчастного случая пострадал 33-летний мужчина, который был за рулем джипа. Свидетели рассказали, что водителю в глаза высыпались стекла, но полиция указывает, что эта информация неверна.

Также в полиции указали, что водитель в момент аварии не находился под влиянием алкоголя.