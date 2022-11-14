По подозрению во взяточничестве задержаны 15 таможенников и пять предпринимателей

На данный момент в уголовном процессе право на защиту имеют 20 человек. При поддержке налоговой и таможенной полиции VID, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в уголовном процессе было проведено более 40 обысков и других следственных действий.