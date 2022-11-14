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По подозрению во взяточничестве задержаны 15 таможенников и пять предпринимателей

rus.tvnet.lv
По подозрению во взяточничестве задержаны 15 таможенников и пять предпринимателей
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Погранохрана. Иллюстративное фото.
Погранохрана. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (VID) в рижских таможенных контрольных пунктах в течение последних недель по подозрению во взяточничестве задержало 15 должностных лиц таможни, а также пятерых предпринимателей, связанных с отраслью транзитного бизнеса, сообщили представители VID.

На данный момент в уголовном процессе право на защиту имеют 20 человек. При поддержке налоговой и таможенной полиции VID, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в уголовном процессе было проведено более 40 обысков и других следственных действий.

VID сделал все необходимое для отстранения задержанных должностных лиц таможни от исполнения обязанностей, часть из них прекратила трудовые отношения с VID.

Дополнительная информация будет предоставлена, как только ее раскрытие не сможет причинить вреда интересам расследования.

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