Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (VID) в рижских таможенных контрольных пунктах в течение последних недель по подозрению во взяточничестве задержало 15 должностных лиц таможни, а также пятерых предпринимателей, связанных с отраслью транзитного бизнеса, сообщили представители VID.
По подозрению во взяточничестве задержаны 15 таможенников и пять предпринимателей
По подозрению во взяточничестве задержаны 15 таможенников и пять предпринимателей
На данный момент в уголовном процессе право на защиту имеют 20 человек. При поддержке налоговой и таможенной полиции VID, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в уголовном процессе было проведено более 40 обысков и других следственных действий.
VID сделал все необходимое для отстранения задержанных должностных лиц таможни от исполнения обязанностей, часть из них прекратила трудовые отношения с VID.
Дополнительная информация будет предоставлена, как только ее раскрытие не сможет причинить вреда интересам расследования.
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