Полиция: уровень преступности немного повысился

Начиная с 2018 года уровень преступности с каждым годом снижается, но в этом году в Латвии, как и в других странах, он немного вырос. Причиной таких колебаний могла стать пандемия Covid-19 и введенные во время нее ограничения. Когда ограничения были сняты, общество вернулось к повседневному ритму, и преступность немного увеличилась.

Во время пандемии на границе был введен серьезный контроль, что значительно усложняло организованной преступности, например, угонщикам, вывоз товаров из страны. Сейчас таких ограничений нет, сказал Ринкевиц.

В качестве примера он привел кражи топлива, когда преступники крадут не только цистерны с горючим, но и заправляются без оплаты. В таких преступлениях воры часто используют автомобили с украденными номерными знаками. Причиной увеличения таких хищений в основном являются колебания цен на топливо.

Практика показывает, что так называемая уличная преступность, а именно грабежи, может несколько увеличиваться в темное время года. Также могут увеличиться кражи из транспортных средств, в том числе кражи автомобильных фар.