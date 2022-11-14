Фото ⟩ В эстонской школе распылили перцовый газ: людей эвакуировали, двух детей передали медикам

Руководитель по коммуникации Спасательного центра Лийна Валнер сообщила, что по предварительной информации, спасатели поспешили в Лауласмаа на Клоогаранна-теэ в расположенное там учебное заведение.

Валнер добавила, что есть подозрение на химическое загрязнение в школе Лауласмаа, но пока не установлено, является ли это опасным веществом. Все люди были эвакуированы из учебного заведения.

Позднее стало известно, что вещество представляло собой перцовый газ, и двух учеников для проверки состояния здоровья передали скорой помощи. Спасательная операция завершена, полиция продолжает расследование дела, обстоятельства случившегося выясняются.

Галерея: Распыленный газ в школе