В понедельник, 14 ноября, в 14:12 в Спасательный центр поступило сообщение о подозрении на химическое загрязнение в школе Лауласмаа, сообщает Rus.Postimees.
Фото ⟩ В эстонской школе распылили перцовый газ: людей эвакуировали, двух детей передали медикам
В эстонской школе распылили перцовый газ: людей эвакуировали, двух детей передали медикам
Руководитель по коммуникации Спасательного центра Лийна Валнер сообщила, что по предварительной информации, спасатели поспешили в Лауласмаа на Клоогаранна-теэ в расположенное там учебное заведение.
Валнер добавила, что есть подозрение на химическое загрязнение в школе Лауласмаа, но пока не установлено, является ли это опасным веществом. Все люди были эвакуированы из учебного заведения.
Позднее стало известно, что вещество представляло собой перцовый газ, и двух учеников для проверки состояния здоровья передали скорой помощи. Спасательная операция завершена, полиция продолжает расследование дела, обстоятельства случившегося выясняются.
Галерея: Распыленный газ в школе
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!