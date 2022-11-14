Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине.
Генеральная ассамблея ООН призывает Россию возместить ущерб Украине
Резолюцию поддержали 94 из 193 членов ассамблеи.
Против резолюции высказались 14 стран: Багамы, Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве.
Воздержались 73 члена ассамблеи, в том числе Казахстан и Израиль.
В резолюции сказано, что: "Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины".
Кроме того страны, которые поддержали резолюцию считают, что Россия "должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в частности любого вреда, причиненного такими действиями".
Резолюция предполагает создание реестра ущерба, причиненного Украине, и механизма выплат репараций.
Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не обязательны к исполнению, хотя и имеют определенное политическое значение. В Совбезе же Россия имеет право вето и блокирует любые направленные против нее документы.
Реакция России и Украины
"Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожна и идет в нарушение Устава организации", - заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что резолюция призвана легализовать изъятие российских активов.
"У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а, по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов", - сказал Небензя.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал: "За все свои преступления Россия заплатит во всех смыслах – включая репарации. Отныне это воля ООН".
Президент Украины Владимир Зеленский тоже прокомментировал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.
"От освободительной победы Херсоне до дипломатической победы в Нью-Йорке - Генассамблея ООН только что дала зеленый свет созданию компенсационного механизма за российские преступления в Украине. Агрессор заплатит за содеянное!", - написал Зеленский.
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