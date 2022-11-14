Генеральная ассамблея ООН призывает Россию возместить ущерб Украине

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что резолюция призвана легализовать изъятие российских активов.

"У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а, по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов", - сказал Небензя.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал: "За все свои преступления Россия заплатит во всех смыслах – включая репарации. Отныне это воля ООН".

Президент Украины Владимир Зеленский тоже прокомментировал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.

"От освободительной победы Херсоне до дипломатической победы в Нью-Йорке - Генассамблея ООН только что дала зеленый свет созданию компенсационного механизма за российские преступления в Украине. Агрессор заплатит за содеянное!", - написал Зеленский.