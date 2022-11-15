Вт, 15.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Смилтенс о договоренности между партиями: "Объединенный список" принял промежуточное решение

rus.tvnet.lv/LETA
Смилтенс о договоренности между партиями: "Объединенный список" принял промежуточное решение
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Эдвард Смилтенс
Эдвард Смилтенс Фото: Zane Bitere / LETA

"Объединенный список" (ОС) принял промежуточное решение, то есть достигнуто концептуальное соглашение по сферам ответственности будущего правительства, но разделение ответственности в сфере здравоохранения еще должно быть согласовано с "Новым Единством", сообщил LETA один из лидеров ОС, спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

Так Смилтенс ответил на вопрос, согласен ли он на предложенное руководителем "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем распределение сфер ответственности.

По словам Смилтенса, достигнута договоренность" о том, что, если ОС несет большую ответственность за Министерство здравоохранения, то и "Новое Единство" берет на себя свою долю ответственности. Это будет означать ответственность премьер-министра и министра финансов, учитывая, что без их поддержки катастрофическую ситуацию в медицине не решить, подчеркнул политик.

С другой стороны, политик ОС Андрис Кулбергс заявил в интервью Латвийскому телевидению в понедельник вечером, что соглашение о разделении обязанностей в будущем правительстве еще не достигнуто.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Pекомендуем

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх