"Объединенный список" (ОС) принял промежуточное решение, то есть достигнуто концептуальное соглашение по сферам ответственности будущего правительства, но разделение ответственности в сфере здравоохранения еще должно быть согласовано с "Новым Единством", сообщил LETA один из лидеров ОС, спикер Сейма Эдвард Смилтенс.
Смилтенс о договоренности между партиями: "Объединенный список" принял промежуточное решение
Так Смилтенс ответил на вопрос, согласен ли он на предложенное руководителем "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем распределение сфер ответственности.
По словам Смилтенса, достигнута договоренность" о том, что, если ОС несет большую ответственность за Министерство здравоохранения, то и "Новое Единство" берет на себя свою долю ответственности. Это будет означать ответственность премьер-министра и министра финансов, учитывая, что без их поддержки катастрофическую ситуацию в медицине не решить, подчеркнул политик.
С другой стороны, политик ОС Андрис Кулбергс заявил в интервью Латвийскому телевидению в понедельник вечером, что соглашение о разделении обязанностей в будущем правительстве еще не достигнуто.
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