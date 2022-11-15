Смилтенс о договоренности между партиями: "Объединенный список" принял промежуточное решение

По словам Смилтенса, достигнута договоренность" о том, что, если ОС несет большую ответственность за Министерство здравоохранения, то и "Новое Единство" берет на себя свою долю ответственности. Это будет означать ответственность премьер-министра и министра финансов, учитывая, что без их поддержки катастрофическую ситуацию в медицине не решить, подчеркнул политик.