"Мы вышли на новый рынок. Теперь "Вкусно и точка" работает не только в России, но и в Беларуси", - заявил владелец сети Александр Говор.

Он добавил, что "это только начало".

Всего в Беларуси планируется открыть 25 ресторанов "Вкусно и точка" в шести городах.

В пятницу "Вкусно и точка" сообщила, что "заканчивает" договор о франшизе с белорусской сетью ресторанов быстрого питания, принадлежащей KSB Victory.

"Они начнут работать под новым брендом через несколько недель после того, как будут закончены все необходимые юридические процедуры и будут решены организаторские вопросы" - сообщило российское информагентство ТАСС, добавив, что этот шаг "спасет" более 2000 рабочих мест.

Галерея: Открытие "Вкусно и точка" в Москве

До перехода эти рестораны быстрого питания в Беларуси продолжат работать под брендом McDonald's.

Напомним, McDonald's 14 марта закрыл все свои рестораны в Москве, отреагировав таким образом на вторжение в Украину. Все торговые точки были проданы Говору как местному лицензиату, который начал ребрендинг.

Российские рестораны McDonald's были открыты 12 июня под новым названием, с новым логотипом и меню.

С момента открытия 800 ресторанов затронули проблемы с доставками, в том числе дефицит картофеля и газированных напитков.

"Вкусно и точка" умолчала информацию о результатах продаж предприятия, доходах и рентабельности, хотя исполнительный директор предприятия Олег Пароев ранее обозначил радужное представление о богатстве предприятия. В сентябре он сказал журналистам, что сеть продала более 1,2 миллиона бургеров, утверждая, что иногда объем продаж был даже выше, чем под брендом McDonald's.

В данный момент "Вкусно и точка" работает в 62 регионах России, открыто более 830 ресторанов.