Во вторник число жителей мира превысило отметку в восемь миллиардов, свидетельствует информация ООН. "Эта точка - возможность отпраздновать многообразие и прогресс, обдумывая в то же время общую ответственность человечества за планету", - говорится в сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Численность населения планеты превысила отметку в 8 миллиардов человек
ООН связывает рост числа жителей с развитием человечества, так как люди живут дольше, благодаря улучшениям в сферах здоровья, питания, личной гигиены и медицины.
Это является и результатом высокого уровня рождаемости, особенно в беднейших странах мира, большая часть из которых находится в Африке.
Также такой рост объясняется увеличением числа людей репродуктивного возраста, ускорением миграции и ростом урбанизации.
В данный момент число жителей более чем в три раза больше, чем 2,5 миллиарда человек по всему миру в 1950 году.
По подсчетам организации, для увеличения населения Земли на один миллиард потребовалось 12 лет.
Однако после максимального роста в начале 60-х годов темп роста числа жителей резко замедлился, рассказала агентству AFP Рейчел Сноу из Фонда жителей ООН.
Ежегодный прирост снизился с наивысшего уровня в размере 2,1% в 1962-1965 годах до менее 1% в 2020 году.
По прогнозам ООН, к 2050 году рост может снизиться еще больше - примерно до 0,5%, так как понижение уровня рождаемости продолжается.
ООН прогнозирует, что число жителей продолжит расти до примерно 8,5 миллиарда в 2030 году, 9,7 миллиарда в 2050 году и достигнет максимума в размере примерно 10,4 миллиарда в 80-х годах этого века.
Однако подсчеты других организаций отличаются.
Базирующийся в США Институт метрики и оценки здоровья (IHME) в 2020 году в рамках исследования подсчитал, что число жителей мира максимально возрастет до 2064 года, но не достигнет 10 миллиардов, а до 2100 года снизится до 8,8 миллиарда.
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