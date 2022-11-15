Численность населения планеты превысила отметку в 8 миллиардов человек

ООН связывает рост числа жителей с развитием человечества, так как люди живут дольше, благодаря улучшениям в сферах здоровья, питания, личной гигиены и медицины.

Это является и результатом высокого уровня рождаемости, особенно в беднейших странах мира, большая часть из которых находится в Африке.

Также такой рост объясняется увеличением числа людей репродуктивного возраста, ускорением миграции и ростом урбанизации.

В данный момент число жителей более чем в три раза больше, чем 2,5 миллиарда человек по всему миру в 1950 году.

По подсчетам организации, для увеличения населения Земли на один миллиард потребовалось 12 лет.

Однако после максимального роста в начале 60-х годов темп роста числа жителей резко замедлился, рассказала агентству AFP Рейчел Сноу из Фонда жителей ООН.

Ежегодный прирост снизился с наивысшего уровня в размере 2,1% в 1962-1965 годах до менее 1% в 2020 году.

По прогнозам ООН, к 2050 году рост может снизиться еще больше - примерно до 0,5%, так как понижение уровня рождаемости продолжается.

ООН прогнозирует, что число жителей продолжит расти до примерно 8,5 миллиарда в 2030 году, 9,7 миллиарда в 2050 году и достигнет максимума в размере примерно 10,4 миллиарда в 80-х годах этого века.

Однако подсчеты других организаций отличаются.

Базирующийся в США Институт метрики и оценки здоровья (IHME) в 2020 году в рамках исследования подсчитал, что число жителей мира максимально возрастет до 2064 года, но не достигнет 10 миллиардов, а до 2100 года снизится до 8,8 миллиарда.