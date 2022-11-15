ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Латвия - на последнем месте в Европе по прозрачности рынка подержанных автомобилей

В Индексе прозрачности рынка Великобритания удостоилась чести быть самой прозрачной страной из 23 стран, участвовавших в исследовании. Но это не означает, что британские подержанные автомобили не испытывают проблем. Из всех протестированных в стране автомобилей у 14,5% был обнаружен ложный пробег. А 21% автомобилей в какой-то момент были повреждены, что побуждает покупателей не доверять продавцам полностью. Однако в Великобритании самый низкий показатель импорта автомобилей - 10,7%.

Германия занимает второе место с 12,6% восстановленных автомобилей и 21,3% поврежденных автомобилей. Хотя Германия является самым влиятельным производителем автомобилей в Европе, 26,8% подержанных автомобилей в страну ввозятся из-за рубежа.

Италия имеет наименьшее количество поврежденных автомобилей в индексе - 16,6%. Количество автомобилей с ложным пробегом также довольно низкое - 11%. И только 32,1% автомобилей импортируется в страну из других стран.

"Все эти страны являются тяжеловесами в производстве автомобилей. Германия, Италия и Франция производят много автомобилей и поставляют в остальные страны региона подержанные автомобили на экспорт", - говорит Матас Бузелис, менеджер по коммуникациям компании carVertical.