Анализ тенденций на рынке подержанных автомобилей показывает, что в каждой европейской стране существуют схожие проблемы. Из-за поддельного пробега, скрытых дефектов или старения парка автомобилей шансы получить качественный автомобиль снижаются. Рынок подержанных автомобилей часто имеет серьезные проблемы с прозрачностью. Тяжесть ситуации несколько различается в разных частях Европы, что обусловлено национальной экономической ситуацией и региональными особенностями.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Латвия - на последнем месте в Европе по прозрачности рынка подержанных автомобилей
Платформа carVertical провела исследование, чтобы выяснить, в каких странах покупка подержанного автомобиля наиболее рискованна.
Насколько плох латвийский рынок подержанных автомобилей?
Латвия занимает последнее место среди 23 стран, участвовавших в исследовании Индекса прозрачности рынка carVertical, что свидетельствует о потенциально тревожной ситуации на рынке подержанных автомобилей. В стране высока доля поврежденных автомобилей, что в долгосрочной перспективе может привести к тому, что покупатели будут вкладывать все больше средств в их ремонт и обслуживание.
Средний возраст тестируемых автомобилей в Латвии составляет 11,4 года, что делает автопарк страны одним из самых старых в Европе.
Несмотря на большое количество поврежденных автомобилей в Латвии, средняя стоимость ущерба удивительно низкая - всего 2830 евро. По данным исследования, в странах Восточной и Центральной Европы - Венгрии, Словакии, Румынии - средняя стоимость ущерба значительно ниже по сравнению с Западной Европой, где потери зачастую в 2-3 раза выше.
Западные страны более прозрачны
Исследование показывает, что рынок подержанных автомобилей в Западной Европе гораздо более прозрачен, чем в Восточной Европе. Для многих не будет сюрпризом, что большая часть автомобилей, продаваемых на Востоке, импортируется из Германии, Франции или Италии.
В Индексе прозрачности рынка Великобритания удостоилась чести быть самой прозрачной страной из 23 стран, участвовавших в исследовании. Но это не означает, что британские подержанные автомобили не испытывают проблем. Из всех протестированных в стране автомобилей у 14,5% был обнаружен ложный пробег. А 21% автомобилей в какой-то момент были повреждены, что побуждает покупателей не доверять продавцам полностью. Однако в Великобритании самый низкий показатель импорта автомобилей - 10,7%.
Германия занимает второе место с 12,6% восстановленных автомобилей и 21,3% поврежденных автомобилей. Хотя Германия является самым влиятельным производителем автомобилей в Европе, 26,8% подержанных автомобилей в страну ввозятся из-за рубежа.
Италия имеет наименьшее количество поврежденных автомобилей в индексе - 16,6%. Количество автомобилей с ложным пробегом также довольно низкое - 11%. И только 32,1% автомобилей импортируется в страну из других стран.
"Все эти страны являются тяжеловесами в производстве автомобилей. Германия, Италия и Франция производят много автомобилей и поставляют в остальные страны региона подержанные автомобили на экспорт", - говорит Матас Бузелис, менеджер по коммуникациям компании carVertical.
Штраф за мошенничество с пробегом во Франции до 10 раз выше, чем в некоторых странах Восточной Европы, что также приводит к низкому количеству автомобилей с ложным, или поддельным, пробегом - 9,6%. Однако 28,5% автомобилей, используемых в дорожном движении, являются неисправными, что составляет значительную долю. Страна импортирует 54% продаваемых в ней подержанных автомобилей, что является самой высокой долей среди стран, указанных в верхней части списка.
Прозрачность в Центральной Европе - посредственная
Страны Центральной Европы - Хорватия, Чешская Республика и Словакия - занимают среднее место по индексу прозрачности рынка. В этих странах высока доля импорта и большое количество бракованных автомобилей.
Половина чешских подержанных автомобилей импортируется из-за рубежа. 51,6% повреждены, а 11,4% имеют ложный пробег.
В соседней с Чехией Словакии доля импортных автомобилей еще выше - 58,5%, 57,7% автомобилей повреждены, а каждый девятый автомобиль имеет ложный пробег.
Ситуация на рынке подержанных автомобилей в Венгрии также весьма схожа. 52,6% автомобилей импортированы, 55% повреждены, а 12,7% имеют ложные показания одометра. Хотя в Хорватии один из самых низких показателей ложного пробега (10,3%), в стране значительное количество импортированных автомобилей (69,3%). При этом 56,4% автомобилей повреждены.
Рынок Восточной Европы имеет наибольшие проблемы с прозрачностью
Покупка подержанного автомобиля в Латвии, Литве, Украине или Румынии - рискованное предприятие, поскольку многие автомобили имеют скрытые дефекты, ложный пробег и другие проблемы. Мошенничество также широко распространено в этих странах, и многие покупатели становятся его жертвами.
Самым сомнительным автомобильным рынком является Латвия, где 23,6% автомобилей, протестированных carVertical, оказались с ложным пробегом.
Аналогичные показатели и в других странах Восточной Европы: в Румынии 19,6% автомобилей с ложным пробегом, в Украине - 15,6%, в Литве - 18,1%.
Украина является лидером по импорту автомобилей, более 80% автомобилей поступает из-за рубежа. Латвия (75,5%), Румыния (67,2%) и Литва (75,3%) не сильно отстают.
В большинстве стран Восточной Европы автомобили импортируются поврежденными, затем ремонтируются и продаются как новые. Именно поэтому в Восточной Европе так велико количество поврежденных автомобилей. В Литве повреждено 59% автомобилей, в Латвии - 57,5%, в Румынии - 57%, в Украине - 46,7%.
"Значительно более высокая доля импорта подержанных автомобилей является одной из основных причин того, что страны Восточной Европы больше страдают от мошенничества. Импорт напрямую способствует росту мошенничества с пробегом. Однако такие нарушения трудно обнаружить. Особенно когда сделка происходит в разных странах", - объясняет г-н Бузелис.
Как проводилось исследование?
Это исследование основано на данных фактических отчетов об автомобилях, приобретенных нашими клиентами за 12-месячный период. Это позволило получить полное представление о торговле подержанными автомобилями в Европе, что дало экспертам возможность сравнить ситуацию в разных странах.
Для обеспечения качества исследования компания carVertical создала Индекс прозрачности рынка, состоящий из 6 наборов данных:
- процент автомобилей с ложным пробегом;
- средний пробег в километрах;
- процент поврежденных автомобилей;
- средняя величина ущерба;
- процент импортированных подержанных автомобилей;
- средний возраст проверенных автомобилей.
Учитывая, что каждый из этих показателей не является одинаково значимым для представления прозрачности рынка, их вес при построении индекса варьируется. Например, средний отрезок отката одометра оказывает большее влияние на итоговую оценку, чем средний возраст тестируемых машин.
"Изучая исторические данные по большому количеству автомобилей, мы можем увидеть общие знаменатели на разных рынках и проследить их изменения", - объясняет Бузелис.
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