Британский анонимный художник Бэнкси подтвердил, что сделал семь граффити в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке, пишет "Медуза" со ссылкой на The Art Newspaper.
Фото ⟩ Бэнкси подтвердил создание семи работ в Украине
11 ноября художник опубликовал в Instagram фото мурала с изображением гимнастки на разрушенном доме в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области. Это была первая известная работа Бэнкси с начала войны в Украине.
Вскоре в Киеве и других близлежащих городах были обнаружены граффити, похожие на работы Бэнкси. На одной из работ изображены дети, качающиеся на противотанковом еже, на других - мужчина-дзюдоист, напоминающий Владимира Путина, которого бросает на татами маленький мальчик, и художественная гимнастка в шейном бандаже.
Помимо этих работ, Бэнкси подтвердил авторство и других граффити: женщины в халате с огнетушителем и в противогазе на доме в Гостомеле, принимающего ванну бородатого мужчины на доме в поселке Горенка, а также бронированного грузовика с ядерной боеголовкой в форме пениса на доме в центре Киева.
Бэнкси считается одним из наиболее таинственных современных художников. Кто скрывается под этим псевдонимом, до сих пор неизвестно.
Всемирную известность он получил благодаря уличным граффити. У его работ - яркий социально-политический подтекст.
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