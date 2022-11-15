"Объединенный список" предложит партиям подписать еще один меморандум

Он сказал, что документ можно было бы назвать "меморандум-2" и в нем необходимо отразить задачи коалиции на ближайшие годы и финансовые рамки. По словам Пиленса, это поможет ускорить процесс формирования правительства.

Пиленс считает, что с самого начала следует разработать документ, содержащий список задач для коалиции и финансовые рамки, затем можно будет подготовить декларацию правительства и только после этого - говорить о распределении сфер ответственности согласно предложению лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша, если "Объединенный список" получит уверенность в том, что коалиция сможет выполнить свои задачи.

В свою очередь президент отметил в беседе с журналистами, что ситуация благоприятная, поскольку стороны обязались продолжать переговоры, чтобы подготовить правительственную декларацию, в которой будут сформулированы задачи следующего правительства. Левитс напомнил, что проект правительственной декларации ожидается от Кариньша в течение следующей недели.

"У меня появилась уверенность, что "Объединенный список" также хочет дойти до декларации. Мне кажется, уже достигнуты договоренности по ряду вопросов, остаются и такие, где этого соглашения еще нет, но его можно достичь", - подчеркнул президент.

По словам Пиленса, разговор с президентом был продуктивным. Он отметил, что ОС готов формировать вместе с Нацобъединением и "Новым Единством" правительство, разработать декларацию, план действий и распределить сферы ответственности.

"Мы всегда ставили акцент на горизонтальное сотрудничество, особенно в то время, когда цифры потенциального бюджета не радуют ни общественность, ни отрасли. Именно поэтому мы положительно восприняли идею президента о вице-министрах там, где это необходимо", - сказал представитель "Объединенного списка".