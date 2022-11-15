Домбрава: пусть "Объединенный список" обоснует, зачем нужен еще один меморандум

Оценивая предложение по созданию еще одного меморандума, адресованное "Объединенным списком" партиям потенциальной коалиции - "Новому Единству" и Нациобъединению - политик пошутил: "В итоге мы можем получить три меморандума - каждая партия предложит свой".

По словам Домбравы, в среду, 16 ноября, и в четверг, 17 ноября, партии будущей коалиции запланировали переговоры по разделам декларации правительства. Политик отметил, что возникает вопрос: какие пункты придется особым образом обсуждать во втором меморандуме из тех, что не будут включены в уже подписанный меморандум о сотрудничестве и декларацию правительства, проект которой потенциальные партнеры планируют написать на этой неделе.

Ошибкой было то, что не все партии с первого дня открыто говорили о своих целях в следующем правительстве, отметил Домбрава.

Он также подчеркнул, что все три политические силы имеют опытных политиков, которые должны суметь в течение нескольких недель или месяца согласовать состав Кабинета министров и декларацию правительства. В настоящее время, по мнению Домбравы, процесс слишком "затянулся".

При этом политик заявил, что существующая модель потенциальной коалиции является наиболее оптимальной и "надо идти вперед, чтобы она заработала", заявил депутат.

Как сообщалось, "Объединенный список" предложит потенциальным коалиционным партиям - Национальному объединению и "Новому Единству" - подготовить и подписать еще один меморандум, сообщил сегодня журналистам после встречи с президентом Эгилом Левитсом один из учредителей "Объединенного списка" Улдис Пиленс.