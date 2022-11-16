Два “Бука”, диспетчер-мошенник и 20 свидетелей пуска ракеты: главное из суда по делу МН17

Обломки "Боинга" малазийских авиалиний, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур Фото: Reuters

В 2018 году минобороны России заявило, что ракета, которой был поражен МН17, была произведена в СССР и передана на территорию современной Украины еще в 1986 году. Внимательно изучив предоставленные Москвой документы, следователи заметили, что производственный номер ракеты, о которой говорила Россия, не совпадает с номером ракеты, обломки которой были обнаружены на месте падения малазийского "Боинга". А в самих документах есть ряд исправлений и непонятно когда сделанных приписок.

Заслушав все эти аргументы, суд исключил версию, что самолет рейса МН17 мог быть сбит "Буком" вооруженных сил Украины.

Свидетели пуска ракеты

В суде были представлены показания 20 свидетелей, которые заявили, что видели в небе след от пуска ракеты 17 июля 2014 года. Из них восемь человек непосредственно видели полет ракеты в небе, а еще четверо слышали грохот, а затем увидели в небе след.

По описанию свидетелей, этот след был похож на тот, который обычно оставляет ракета ЗРК, - он может быть виден еще несколько минут после пролета. Момент пуска снарядов "Бука" также сопровождает звук громкого удара, который возникает из-за того, что ракета развивает сверхзвуковую скорость. Этот звук, согласно документации и проведенным испытаниям, может быть слышен на расстоянии примерно пяти километров в течение 20 секунд.

Во время работы следственной группы на месте крушения "Боинга" обломки самолета охраняли вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР Фото: Getty Images