Президент Украины Владимир Зеленский в среду указал лидерам G20, что среди них есть террористическая страна, и обвинил Россию в падении ракеты на Польшу.
Зеленский: среди стран G20 есть страна-террорист
Зеленский: среди стран G20 есть страна-террорист
Зеленский в видеозвонке назвал ракету в Польше "истинным сообщением России G20".
"Среди вас есть террористская страна, и мы защищаемся от нее. Такова реальность", - сказал Зеленский.
Президент Украины призвал быстро реагировать на падение ракеты в Польше. Однако союзники Украины очень осторожны. Байден сообщил, что ответ будет дан только после расследования.
"Мы убедимся, что точно выяснили, что произошло (...), и тогда мы будем вместе определять следующий шаг", - заявил президент США.
Напомним, что Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО.
Галерея: Саммит G20 на Бали
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