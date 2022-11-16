Зеленский: среди стран G20 есть страна-террорист

Зеленский в видеозвонке назвал ракету в Польше "истинным сообщением России G20".

"Среди вас есть террористская страна, и мы защищаемся от нее. Такова реальность", - сказал Зеленский.

Президент Украины призвал быстро реагировать на падение ракеты в Польше. Однако союзники Украины очень осторожны. Байден сообщил, что ответ будет дан только после расследования.

"Мы убедимся, что точно выяснили, что произошло (...), и тогда мы будем вместе определять следующий шаг", - заявил президент США.

Напомним, что Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО.

Галерея: Саммит G20 на Бали