Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежит ПВО Украины. Об этом написали в Twitter канцелярии польского президента.
Президент Польши о ракетах: это несчастный случай, а не атака
"Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Ничто не указывает на то, что это была намеренная атака", - заявил Дуда.
Prezydent @AndrzejDuda: Mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zdarzeniami, związanymi ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Niestety, ogromna część rakiet została wystrzelona w stronę zachodniej Ukrainy. #RBN— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 16, 2022
Произошедшее Дуда назвал "несчастным случаем". По его словам, у польских властей нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.
Напомним, что во вторник вечером поступили сообщения о том, что две ракеты упали на территории Польши, убив двух человек.
В Польше было созвано чрезвычайное заседание правительства и органов нацбезопасности.
По данным польских СМИ, две ракеты упали в городе Пшеводув, расположенном на границе с Украиной. Радиостанция Radio Zet сообщила, что ракеты попали в зерносушилку.
Во вторник Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, выпустив около 100 ракет.
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