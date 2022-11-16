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Президент Польши о ракетах: это несчастный случай, а не атака

rus.tvnet.lv
Президент Польши о ракетах: это несчастный случай, а не атака
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Президент Польши Анджей Дуда.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK POLAND OUT

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежит ПВО Украины. Об этом написали в Twitter канцелярии польского президента.

"Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Ничто не указывает на то, что это была намеренная атака", - заявил Дуда.

Произошедшее Дуда назвал "несчастным случаем". По его словам, у польских властей нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.

Напомним, что во вторник вечером поступили сообщения о том, что две ракеты упали на территории Польши, убив двух человек.

В Польше было созвано чрезвычайное заседание правительства и органов нацбезопасности.

По данным польских СМИ, две ракеты упали в городе Пшеводув, расположенном на границе с Украиной. Радиостанция Radio Zet сообщила, что ракеты попали в зерносушилку.

Во вторник Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, выпустив около 100 ракет.

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