Президент Польши о ракетах: это несчастный случай, а не атака

"Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Ничто не указывает на то, что это была намеренная атака", - заявил Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda: Mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zdarzeniami, związanymi ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Niestety, ogromna część rakiet została wystrzelona w stronę zachodniej Ukrainy. #RBN — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 16, 2022

Произошедшее Дуда назвал "несчастным случаем". По его словам, у польских властей нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.

Напомним, что во вторник вечером поступили сообщения о том, что две ракеты упали на территории Польши, убив двух человек.

В Польше было созвано чрезвычайное заседание правительства и органов нацбезопасности.

По данным польских СМИ, две ракеты упали в городе Пшеводув, расположенном на границе с Украиной. Радиостанция Radio Zet сообщила, что ракеты попали в зерносушилку.

Во вторник Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, выпустив около 100 ракет.