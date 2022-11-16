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Фото ⟩ Полиция показала новые автомобили и дроны

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Полиция показала новые автомобили и дроны
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Презентация новых служебных автомобилей Государственной полиции
Презентация новых служебных автомобилей Государственной полиции Фото: Lita Millere/LETA

Государственная полиция в среду, 16 ноября, в Чиекуркалнсе познакомила с новыми транспортными средствами и дронами.

В мероприятии приняли участие начальник Государственной полиции Арманд Рукс, начальник Главного административного управления Государственной полиции Нормунд Грубис и госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов.

Вместе с постепенным введением структурных перемен в Госполиции полиция приобрела и получила новые транспортные средства и беспилотные летательные аппараты для обеспечения общественного порядка и безопасности.

В том числе были приобретены так называемые "мобильные участки", или специально приспособленные и оборудованные автомобили, из которых полицейские могут получить доступ ко всем необходимым системам, чтобы работа на месте происшествия велась быстрее и с той же мощностью, которая доступна в полицейских участках.

Галерея: Полиция показала новые автомобили и дроны

Кроме того, для дополнительного контроля за дорожным движением получены новые трафарированные и нетрафарированные автомобили, а также транспортные средства, предусмотренные для других структурных подразделений - для нужд батальона специальных задач, следователей, кинологов, экспертов и административного блока.

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