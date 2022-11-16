Видео ⟩ Репортаж из Польши: что происходит на месте падения ракеты

Разведывательный самолет НАТО исследовал траекторию ракеты, и данные свидетельствуют, что ракета была запущена не из России, а, скорее всего, была ракетой украинской противовоздушной обороны, которая предназначалась не для нападения, а для обороны.

Происходящее конкретно встревожило и местных жителей. "Жители, зная неуступчивость России, подумали, что война переместилась на территорию Польши, - сообщила корреспондент LTV Одита Кренберга. - Кроме того, жителей мучают опасения и неведение по поводу возможного повторения такого инцидента".

Видео: Сюжет LTV из Польши

Президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент трагедией.

Белый дом: судя по имеющейся информации, в Польше упала украинская зенитная ракета

Администрация президента США сделала заявление об упавшей в Польше ракете, в котором согласилась - с некоторыми оговорками, - что это была украинская зенитная ракета.