В среду на протяжении всего дня в Польше на месте падения ракеты работают полиция, следователи и прокуратура, сообщает с места событий Латвийское телевидение.
Видео ⟩ Репортаж из Польши: что происходит на месте падения ракеты
Разведывательный самолет НАТО исследовал траекторию ракеты, и данные свидетельствуют, что ракета была запущена не из России, а, скорее всего, была ракетой украинской противовоздушной обороны, которая предназначалась не для нападения, а для обороны.
Происходящее конкретно встревожило и местных жителей. "Жители, зная неуступчивость России, подумали, что война переместилась на территорию Польши, - сообщила корреспондент LTV Одита Кренберга. - Кроме того, жителей мучают опасения и неведение по поводу возможного повторения такого инцидента".
Видео: Сюжет LTV из Польши
Президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент трагедией.
Белый дом: судя по имеющейся информации, в Польше упала украинская зенитная ракета
Администрация президента США сделала заявление об упавшей в Польше ракете, в котором согласилась - с некоторыми оговорками, - что это была украинская зенитная ракета.
"Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента (Польши Анджея) Дуды, согласно которой этот взрыв был, скорее всего, результатом падения украинской зенитной ракеты, которая, к сожалению, упала в Польше", - цитирует Русская служба ВВС заявление от имени пресс-секретаря Национального совета безопасности США Эдриен Уотсон.
Администрация США при этом заверяет, что не будет забегать вперед с окончательными выводами и полностью доверяет Польше, которая расследует обстоятельства происшествия.
В заявлении также подчеркивается, что, с точки зрения США, какими бы ни были выводы этого расследования, изначальной виновницей в этом трагическом происшествии является Россия.
"Украина же имела - и имеет - полное право защищаться", - говорится в заявлении.
Напомним, вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши взорвалась ракета, выпущенная по Украине. Погибли два человека.
Ракета упала на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным польских СМИ, она попала в зерносушилки. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.
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