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Видео ⟩ Обвиняемый в крупном мошенничестве Дайрис Аболс найден и арестован

rus.tvnet.lv
Обвиняемый в крупном мошенничестве Дайрис Аболс найден и арестован
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Тюремная решетка
Тюремная решетка Фото: Unsplash

Государственной полиции удалось найти и задержать Дайриса Аболса, которого обвиняют в крупном мошенничестве, сообщает программа 4. studija.

Мужчину обвиняют в обмане не менее 100 человек, сумма обмана - не менее 100 тысяч евро. Под предлогом болезни мужчина долгое время не являлся на судебные заседания. Рассмотрение дел затянулось, и многие пострадавшие старики так и не дождались исхода суда.

Выяснилось, что домашний карантин мужчины был необоснованным, и он был объявлен в розыск.

Государственная полиция сообщает, что Аболса задержали в Риге в конце октября. Он действовал целенаправленно, чтобы полиция не смогла его поймать. Помимо прочего, Аболс притворялся другими людьми.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)

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