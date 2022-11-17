Видео ⟩ Обвиняемый в крупном мошенничестве Дайрис Аболс найден и арестован

Мужчину обвиняют в обмане не менее 100 человек, сумма обмана - не менее 100 тысяч евро. Под предлогом болезни мужчина долгое время не являлся на судебные заседания. Рассмотрение дел затянулось, и многие пострадавшие старики так и не дождались исхода суда.

Выяснилось, что домашний карантин мужчины был необоснованным, и он был объявлен в розыск.

Государственная полиция сообщает, что Аболса задержали в Риге в конце октября. Он действовал целенаправленно, чтобы полиция не смогла его поймать. Помимо прочего, Аболс притворялся другими людьми.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)