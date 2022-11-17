В польском муниципалитете, где взорвалась ракета, объявлен четырехдневный траур

Все жители села Пшеводув, нуждающиеся в психологической помощи, могут обратиться в местную школу, где власти открыли пункт психологической помощи.

"В среду, 16 ноября, мы открыли такой пункт в школе. Помощь будет предоставляться как минимум 4 часа в день", - сообщил представитель местных властей.

Уже сообщалось, что во вторник, 15 ноября, когда Россия подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, ракета упала на территорию Польши, в результате чего погибли два человека.

Изначально поступали сообщения, что это была одна из ракет, запущенных российскими войсками. Однако в среду, 16 ноября, было установлено, что ракета, упавшая в Польше, скорее всего, является украинской зенитной ракетой.

Галерея: Упавшая ракета в Польше