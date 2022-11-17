48-летняя актриса Ева Мендес (Eva Mendes) намекнула на свадьбу со своим 42-летним возлюбленным Райаном Гослингом (Ryan Gosling). Актриса опубликовала в Instagram фотографию, на которой заметна ее татуировка на руке с надписью "Де Гослинг".
Ева Мендес намекнула, что вышла замуж за Райана Гослинга
Ева Мендес намекнула, что вышла замуж за Райана Гослинга
Ева Мендес дочь кубинских эмигрантов. В ее культуре замужние женщины добавляют фамилию мужа к своей, используя предлог "де".
Представители СМИ и поклонники актрисы предположили, что так Ева Мендес намекнула на замужество. Татуировка была на руке актрисы еще в 2020 году, но было невозможно прочитать надпись. Теперь же она сама продемонстрировала тату.
Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже 12 лет, у них две общие дочери - Эсмеральда и Амада. Актеры сблизились в 2011 году на съемках фильма "Место под соснами". Официально о свадьбе пара не объявляла, однако ходят слухи, что они поженились еще в 2016 году.
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