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Ева Мендес намекнула, что вышла замуж за Райана Гослинга

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Ева Мендес намекнула, что вышла замуж за Райана Гослинга
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48-летняя актриса Ева Мендес (Eva Mendes) намекнула на свадьбу со своим 42-летним возлюбленным Райаном Гослингом (Ryan Gosling). Актриса опубликовала в Instagram фотографию, на которой заметна ее татуировка на руке с надписью "Де Гослинг".

Ева Мендес дочь кубинских эмигрантов. В ее культуре замужние женщины добавляют фамилию мужа к своей, используя предлог "де".

Представители СМИ и поклонники актрисы предположили, что так Ева Мендес намекнула на замужество. Татуировка была на руке актрисы еще в 2020 году, но было невозможно прочитать надпись. Теперь же она сама продемонстрировала тату.

Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже 12 лет, у них две общие дочери - Эсмеральда и Амада. Актеры сблизились в 2011 году на съемках фильма "Место под соснами". Официально о свадьбе пара не объявляла, однако ходят слухи, что они поженились еще в 2016 году.

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