Видео ⟩ В Плявниеках хулиганы осквернили флаг Латвии

11 ноября житель, выйдя на свой балкон, случайно застал хулиганов в момент совершения преступления во дворе дома на улице Дравниеку. Ему также удалось заснять осквернение флага Латвии.

"Там было человека четыре, пять, шесть. Среди них была и женщина. И все русские, было слышно, как они говорят по-русски", - рассказывает мужчина.

На кадрах видно, что один из компании возражал против осквернения флага.

Из имеющейся на данный момент информации следует, что флаг пролежал во дворе дома до следующего дня, когда его нашел дворник.

Полиция отмечает, что мужчина, у которого был флаг Латвии и который находился в состоянии алкогольного опьянения, был привлечен к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, и был оштрафован.

Государственная полиция призывает граждан, располагающих иной информацией или видеоматериалами о возможных противоправных действиях, совершенных указанными лицами, в том числе которые могут быть связаны с осквернением флага, обращаться в полицию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)