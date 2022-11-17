В прошлом месяце Кевин Спейси (Kevin Spacey) выиграл дело против мужчины, обвинившего его в сексуальных домогательствах, но 63-летнему актеру предстоят новые судебные процессы, пишет Spletnik.ru.
Кевина Спейси вновь обвинили в секс-преступлениях
Стало известно, что еще один мужчина обвиняет Кевина Спейси (Kevin Spacey) в домогательствах, нападениях и принуждении к сексу. Известно, что речь идет о семи эпизодах, предположительно, произошедших в период с 2001 по 2004 год. Дело рассматривает Королевская прокурорская служба Великобритании.
Напомним, весной 2022 года британская прокуратура также зарегистрировала обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули по отношению к Спейси трое мужчин. Предполагается, что преступления были совершены между 2005 и 2013 годами. Кевин Спейси тогда являлся художественным руководителем лондонского театра Old Vic. Один из этих людей заявил и об изнасиловании.
Первый иск о домогательствах против двукратного обладателя "Оскара" был подан в 2017 году. Суд присяжных в октябре этого года признал звезду сериала "Карточный домик" невиновным, не увидев в его действиях сексуального контекста.
Любопытно, но подобные обвинения против Спейси выдвигали еще порядка 20 человек, в том числе несколько его коллег, которые работали с ним над сериалом "Карточный домик", однако доказать вину актера не удалось.
Скандал не прошел для актера бесследно. Его отстранили от съемок сериала "Карточный домик", Ридли Скотт удалил сцены с его участием из своего фильма "Все деньги мира". Также актера лишили премии "Эмми" и обязали выплатить 31 млн долларов создателям "Карточного домика" за нарушение контракта.
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