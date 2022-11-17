Украина объявила о продлении "зерновой сделки" на четыре месяца

"Зерновая сделка"

Украина и Россия договорились о разблокировании экспорта украинского зерна на переговорах в Стамбуле 22 июля. Посредниками в сделке выступали Турция и ООН - Москва и Киев подписывали договоры с ними.

"Зерновое соглашение" спасло от голода 100 млн человек, говорили в ООН.

Срок сделки заканчивался в ноябре, однако в конце октября Россия заявила о приостановке зернового соглашения в одностороннем порядке, обвинив Украину в использовании "зернового коридора" для атаки на российский флот в аннексированном Крыму. В Киеве не брали ответственность за атаку дронами 29 октября, а выход России из сделки называли шантажом.

При этом, по версии российского МИД, атаку якобы провели "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты". Этих же "британских специалистов" Россия обвинила в организации подрыва газопроводов "Северный поток". В Лондоне назвали эти обвинения "ложью эпического масштаба".

Проход судов по "зерновому коридору" в Черном море после этого продолжился, несмотря на отказ представителя России в совместном координационном центре согласовывать маршрут.

1 ноября состоялись телефонные разговоры как президентов, так и министров обороны России и Турции. Кремль после этого заявил, что условием возвращения в сделку будут "реальные гарантии" Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что такие гарантии получены, и Москва возобновляет участие в "зерновой сделке". При этом Россия оставляет за собой право выйти из нее в случае "нарушения Украиной своих обязательств", подчеркивал он.