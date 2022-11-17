В Латвии снижается уровень безработицы

Уровень безработицы как среди женщин, так и среди мужчин снизился в октябре на 0,1 процентного пункта, составив 6,4% и 7,2% соответственно.

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, в октябре не изменился и составил 5,7% экономически активного населения.

По сравнению с октябрем 2021 года уровень фактической безработицы в Латвии снизился на 0,1 процентных пункта, а зарегистрированной безработицы - на 0,3 процентных пункта.

В сентябре 2022 года в Латвии было 66 400 безработных, в том числе 31 500 женщин и34 900 мужчин, что на 300 меньше, чем в сентябре, и на 2200 больше, чем в соответствующий период прошлого года. Количество безработных мужчин за месяц уменьшилось на 200, женщин - на 500.