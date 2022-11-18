Передача выяснила, какими способами люди пытаются избежать экзамена по латышскому

"Очень сильно выросло число людей, которые хотят сдать экзамен на знание государственного языка, чтобы получить уровень А2. По сравнению с октябрем, в ноябре почти в четыре раза выросло число людей, которые хотят его сдать", - рассказала глава отдела проверки навыков государственного языка Государственного центра содержания образования (VISC) Анта Лазарева.

С 1 сентября 2023 года все виды на жительство, выданные гражданам РФ, не будут действительны. Чтобы их восстановить, нужно сдать экзамен по государственному языку или осуществить процесс натурализации, став гражданином Латвии.

"Ощущаем очень большой интерес граждан России и неграждан к процессу натурализации. Люди пишут электронные письма, звонят, очень активно посещают информационные дни.

Если они прожили в Латвии пять лет, если у них есть легальный источник дохода, то они должны быть способны пройти все проверки на знание государственного языка, знать Сатверсме, культуру и историю", - указывает руководитель по общественным отношениям Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.