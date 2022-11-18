Проживающим в Латвии гражданам других стран необходимо сдавать экзамен на знание государственного языка, чтобы они могли сохранить виды на жительство. Однако в последнее время люди ищут способы, как это избежать. Например, получить справку от врача о диагнозе, из-за которого язык освоить нельзя, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Передача выяснила, какими способами люди пытаются избежать экзамена по латышскому
"Очень сильно выросло число людей, которые хотят сдать экзамен на знание государственного языка, чтобы получить уровень А2. По сравнению с октябрем, в ноябре почти в четыре раза выросло число людей, которые хотят его сдать", - рассказала глава отдела проверки навыков государственного языка Государственного центра содержания образования (VISC) Анта Лазарева.
С 1 сентября 2023 года все виды на жительство, выданные гражданам РФ, не будут действительны. Чтобы их восстановить, нужно сдать экзамен по государственному языку или осуществить процесс натурализации, став гражданином Латвии.
"Ощущаем очень большой интерес граждан России и неграждан к процессу натурализации. Люди пишут электронные письма, звонят, очень активно посещают информационные дни.
Если они прожили в Латвии пять лет, если у них есть легальный источник дохода, то они должны быть способны пройти все проверки на знание государственного языка, знать Сатверсме, культуру и историю", - указывает руководитель по общественным отношениям Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.
Однако некоторые люди хотят избежать сдачи экзамена и получить справку от врача, что выучить язык невозможно.
"Сейчас это очень актуально - людей очень много, они приходят с абсурдными диагнозами, которые вообще не мешают освоению языка, и просят освобождения.
Дают и взятки, предлагают конверты с "помощью". Самый абсурдный диагноз, который может помешать освоить язык, - это увеличенная простата или повышенное давление.
Насколько я углубился, действительно могут освободить от экзамена, если есть деменция или какие-то психические проблемы.
Известные мне врачи часто отказывают от этого, так как это лишние бумажные проблемы. Как я понимаю, есть и проверки. Некоторые знакомые врачи также заплатили штрафы за неправильные действия", - рассказал один из врачей на условиях анонимности.
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