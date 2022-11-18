Минюст РФ объявил "иноагентами" Noize МС и Ирину Шихман

В список "иноагентов" Минюст РФ также добавил сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина, блогера, аналитика и создателя Conflict Intelligence Team Руслана Карпука (Руслан Левиев), создателя движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева.

Всем им ведомство вменяет "осуществление политической деятельности" и получение финансирования из Украины.

Реестр СМИ-"иноагентов" пополнился именем главреда "Татарской газеты" Ирека Биккинина и главреда Republic Дмитрия Колезева.

Напомним, в список "иностранных агентов" Министерство юстиции РФ уже включило таких людей как Михаила Шаца, Андрея Макаревича, Максима Галкина, Катерину Гордееву, рэперов Моргенштерна, Face и Оксимирона, а также многих других.