В пятницу вечером, 18 ноября, на дорогах Латвии образовалось обледенение, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
На дорогах Латвии образовался гололед
На дорогах Латвии образовался гололед
По имеющейся в открытом доступе информации, на дорогах Латвии практически по всей стране образовался снег и гололед, поэтому водителям следует быть особенно осторожными.
Агентство LETA также отметило, что, например, несколько аварий произошло в стороне Огре.
Несколько дорожно-транспортных происшествий также наблюдались в стороне Тукумса.
Водителям также следует учитывать, что в нескольких местах Латвии ведутся ремонтные работы на дорогах.
Уже сообщалось, что в пятницу, в день провозглашения Латвийской Республики между облаками выглянет солнце, местами ожидается небольшой снег.
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