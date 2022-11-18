На дорогах Латвии образовался гололед

По имеющейся в открытом доступе информации, на дорогах Латвии практически по всей стране образовался снег и гололед, поэтому водителям следует быть особенно осторожными.

Агентство LETA также отметило, что, например, несколько аварий произошло в стороне Огре.

Несколько дорожно-транспортных происшествий также наблюдались в стороне Тукумса.

Водителям также следует учитывать, что в нескольких местах Латвии ведутся ремонтные работы на дорогах.

Уже сообщалось, что в пятницу, в день провозглашения Латвийской Республики между облаками выглянет солнце, местами ожидается небольшой снег.