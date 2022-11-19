В жилом доме на Сахалине произошел взрыв; есть погибшие

По предварительной информации, восемь человек погибли, трое из них - дети.

"Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов. Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб. Специалисты приступили к разбору завалов", - написал губернатора региона.

Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. По предварительной версии, в подъезде взорвался бытовой газ. При этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что дом не был газифицирован. Всего в подъезде проживало 33 человека.