ISW: Кремль готовит очередную мобилизацию, но она ухудшит качество войск

Российские Telegram-каналы 18 ноября активно обсуждали признаки того, что Кремль готовится ко второй волне мобилизации. В частности, они распространили в сети изображение повестки, полученной петербуржцем, которому было приказано явиться на мобилизацию в январе 2023 года вопреки заявлению Владимира Путина об окончании частичной мобилизации 31 октября, пишет ISW.

"Очевидно, что российские власти полностью не прекратили мобилизационные мероприятия, а это означает, что некоторое число мобилизованных по-прежнему проходит подготовку одновременно с призывниками-срочниками", - пояснили аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников.

"Новая волна мобилизации в ближайшие месяцы только ухудшит ситуацию и, вероятно, общее качество российских войск, которые будут переброшены на передовую в Украине", - считают аналитики.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Мобилизовать должны были только тех, кто находился в запасе, но повестки получали и лица, ранее никак не связанные с военным делом.

Сразу после объявления мобилизации мужчины начали массово покидать Россию. Самыми популярными направлениями полетов были Армения, Грузия, Монголия и Турция.

Минобороны России заявило, что должно быть мобилизовано около 300 000 резервистов. 4 ноября Путин объявил о мобилизации 318 тысяч россиян, из которых 49 тысяч уже воюют на Украине.