Новое поколение Кимов. Руководитель КНДР впервые показал миру дочь

Явление миру дочери показывает династические амбиции лидера КНДР, который надеется в будущем передать власть уже четвертому поколению Кимов, считают эксперты.

Южнокорейская разведка ранее сообщала, что у Кима предположительно трое детей - две дочери и сын. Ни одного из них ранее не показывали публике.

Ким Чен Ын с женой и дочерью Фото: Reuters

Госагентство ЦТАК не назвало имени дочери Кима, написав лишь, что это его любимая дочка. По некоторым данным, ее зовут Ким Джу Э.

Девочке на вид около 12 лет, на фотографиях она ходит вместе с отцом, пока тот инспектирует ракету, и улыбается.

Ким Чен Ын с дочерью Фото: Reuters

Жена и дети

О частной жизни руководителя КНДР известно мало, северокорейские СМИ лишь изредка сообщают некоторые детали. Традиционно главным источником информации о жизни высшего руководства Северной Кореи является южнокорейская разведка.

Впервые северокорейское телевидение назвало "товарища Ли Соль Чжу" в качестве супруги Ким Чен Ына в 2012 году, после того, как стали шириться догадки и предположения о личности появляющейся рядом с ним на публичных мероприятиях женщины.