Латвийские энергоснабжающие компании готовят техническую помощь Украине

Компании отметили, что Augstsprieguma tīkls следит за событиями на Украине, оценивая масштаб нанесенного Россией ущерба украинской энергосистеме. Компания поддерживает тесные связи с коллегами на Украине и регулярно оценивает возможности их поддержки.

Представители Augstsprieguma tīkls оценили свои запасы электрооборудования и предложили их организациям украинской энергосистемы. Надо отметить, что системы двух стран разные и не все оборудование, которое может предложить Латвия, подходит для использования на Украине. В ближайшее время планируется организовать отправку технической помощи, добавляют представители Augstsprieguma tīkls.

Представители Sadales tīkls уже с начала российского вторжения на Украину 24 февраля этого года активно поддерживают народ Украины и энергетический сектор, координируя свою деятельность по поддержке с партнерами из украинских энергоснабжающих компаний.

Так, в мае на Украину было доставлено 49 трансформаторов Sadales tīkls для обеспечения временного электроснабжения опустошенных войной с Россией территорий Украины.

Вместе с трансформерами через Ziedot.lv на Украину также были отправлены 10 квадроциклов Sadales tīkls.

В настоящее время компания планирует поставку нескольких единиц специализированной транспортной техники и продолжает оценивать возможности безвозмездной передачи оборудования для украинской инфраструктуры распределения электроэнергии.

В свою очередь, представители Latvenergo сообщили, что с момента нападения России на Украину концерн активно поддерживает контакты с посольством Украины в Латвии с целью оперативного оказания адресной помощи в сфере энергетики и другими непосредственными способами.

Уже сообщалось, что после ракетного удара России по энергосистеме Украины на этой неделе ситуация в стране стала критической, и в некоторых частях Киева пришлось отключить электричество.