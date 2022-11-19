В ближайшее время оператор системы передачи Augstsprieguma tīkls планирует организовать отправку технической помощи на Украину, а оператор системы распределения Sadales tīkls готовится доставить на Украину специализированное транспортную технику, а также оценивает возможность безвозмездной передачи оборудования для инфраструктуры электрораспределения, сообщили представители предприятий.
Латвийские энергоснабжающие компании готовят техническую помощь Украине
Компании отметили, что Augstsprieguma tīkls следит за событиями на Украине, оценивая масштаб нанесенного Россией ущерба украинской энергосистеме. Компания поддерживает тесные связи с коллегами на Украине и регулярно оценивает возможности их поддержки.
Представители Augstsprieguma tīkls оценили свои запасы электрооборудования и предложили их организациям украинской энергосистемы. Надо отметить, что системы двух стран разные и не все оборудование, которое может предложить Латвия, подходит для использования на Украине. В ближайшее время планируется организовать отправку технической помощи, добавляют представители Augstsprieguma tīkls.
Представители Sadales tīkls уже с начала российского вторжения на Украину 24 февраля этого года активно поддерживают народ Украины и энергетический сектор, координируя свою деятельность по поддержке с партнерами из украинских энергоснабжающих компаний.
Так, в мае на Украину было доставлено 49 трансформаторов Sadales tīkls для обеспечения временного электроснабжения опустошенных войной с Россией территорий Украины.
Вместе с трансформерами через Ziedot.lv на Украину также были отправлены 10 квадроциклов Sadales tīkls.
В настоящее время компания планирует поставку нескольких единиц специализированной транспортной техники и продолжает оценивать возможности безвозмездной передачи оборудования для украинской инфраструктуры распределения электроэнергии.
В свою очередь, представители Latvenergo сообщили, что с момента нападения России на Украину концерн активно поддерживает контакты с посольством Украины в Латвии с целью оперативного оказания адресной помощи в сфере энергетики и другими непосредственными способами.
Уже сообщалось, что после ракетного удара России по энергосистеме Украины на этой неделе ситуация в стране стала критической, и в некоторых частях Киева пришлось отключить электричество.
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