Родился 8-миллиардный житель нашей планеты. А что стало с пяти-, шести- и семимиллиардным?

И это имеет решающее значение для понимания того, куда, вероятно, пойдет население мира.

Три основных организации, которые делают прогнозы в отношении населения планеты - ООН, Институт показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете и Центр Витгенштейна IIASA в Вене, - расходятся в прогнозах последствий развития образования.

ООН считает, что население мира достигнет пика в 2080-х годах и составит 10,4 млрд человек, но в IHME и Центре Витгенштейна говорят, что это произойдет раньше, между 2060 и 2070 годами, и спад начнется еще до достижения пика в 10 миллиардов.

Но это всего лишь прогнозы. С тех пор, как в 2011 году родилась Ойши, в мире многое изменилось, и специалисты по демографии не перестают удивляться.

"Мы не ожидали, что смертность от СПИДа так резко уменьшится, что так много людей будут спасены", - рассказывает демограф из IIASA Самир Кей Си. Он пересматривает свои прогнозы - в первоначальную модель пришлось вносить изменения в части детской смертности, которые имеют долгосрочные последствия: эти дети выживут и сами родят детей.

И при этом наблюдается ошеломляющее падение рождаемости. Демографы были поражены, когда средний показатель количества детей у одной женщины в Южной Корее упал до 0,81.

"Как долго это продлится? Это для нас большой вопрос", - говорит демограф.

И это то, с чем приходится сталкиваться все большему количеству стран.

Ставший 6-миллиардным жителем Земли Аднан Мевич живет в стране, население которой может сократиться за полвека вдвое Фото: BBC