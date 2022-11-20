Стало известно, сколько денег потратили на выборы оппозиционные партии

Расходы ЛПМ на выборы составили 617 435 евро. Больше всего денег - 180 549 евро - партия потратила на подготовку рекламных материалов. Доходы ЛПМ также были значительно выше, чем у других новых оппозиционных партий, и достигли в общей сложности 504 707 евро. Их основную часть, или 498 813 евро, составили пожертвования в виде финансовых ресурсов.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) потратил на выборы 400 317 евро, из которых большую часть, или 97 265 евро, партия выделила на рекламу на коммерческом радио. Доходы СЗК составили 148 357 евро. Основная часть доходов и этой политической силы - 145 044 евро - была обеспечена за счет пожертвований в виде финансовых ресурсов.

Расходы партии "Прогрессивные" на выборах составили 177 171 евро. Больше всего денег партия направила на планирование, подготовку и организацию предвыборной кампании - все в целом обошлось в 72 748 евро. Доходы "Прогрессивных" составили 144 138 евро, большую часть которых, или 75 051 евро, составили пожертвования в виде финансовых средств.

Политическая сила "За стабильность!" израсходовала на выборы 33 800 евро. Больше всего средств, 10 476 евро, партия потратила на подготовку рекламных материалов. Кроме того, эта партия получила самый скромный доход во время выборов - всего 15 699 евро. Его основную часть - 8 307 евро - также составили финансовые пожертвования.