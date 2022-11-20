Исполняется девять лет со дня золитудской трагедии

В понедельник исполняется девять лет с момента обрушения супермаркета Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года, когда погибли 54 человека и еще несколько десятков получили серьезные ранения. Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что была неправильно рассчитана нагрузка на конструкции крыши, в результате чего она обрушилась.

Траурные флаги на зданиях самоуправления будут вывешены в ответ на призыв общества Zolitūde 21.11.

Рижское самоуправление планирует к осени следующего года, когда исполнится десять лет со дня трагических событий, разработать проект мемориала, выделив на эти цели более 100 000 евро.

Как сообщалось, судебные прения по уголовному делу о трагедии в Золитуде, которое рассматривается в апелляционном порядке, завершились в Рижском окружном суде в ноябре.

Слушание дела продолжится 10 января 2023 года в 13:00, когда подсудимым будет дано последнее слово.

Виновным по уголовному делу в суде первой инстанции был признан инженер-строитель Ивар Сергетс, который приговорен к шести годам лишения свободы и запрету на работу по профессии в течение пяти лет.