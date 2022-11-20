На "Яндексе" появились панорамные фото над Латвией. Возможно, не совсем законно

Озолс поясняет, что на высоте до 120 метров, которая является общим пределом для дронов, нет особых требований для согласования фотосъемки, но необходимо соблюдать и другие правила, такие как защита частной жизни, коммерческая тайна и защита объектов критической инфраструктуры.

Представитель САА считает, что по крайней мере на некоторых фото требования могли быть нарушены: "Например, возле аэродромов - Рига, Лиепая - установлен 5-километровый лимит, где полеты запрещены совсем, а на еще большей территории существует ограничение - полеты только до высоты в 50 м. Местами можно определить, что нарушения были, но подробной информации, какими техническими средствами, когда и кто это делал, к сожалению, нет".

"Яндекс" - крупнейшая интернет-компания в России. Ее акционерами и инвесторами являются российские госбанки - "Сбербанк" и ВТБ. В марте этого года Евросоюз включил гендиректора "Яндекса" Тиграна Худавердяна в санкционный список. Он присутствовал на встрече олигархов в Кремле после российского вторжения в Украину. В июне под санкции попал и соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож. Он упоминается в списке как один из ведущих бизнесменов, обеспечивающих важный источник дохода для российского правительства.

Известно, что "Яндекс" передает данные российским службам по запросу. Например, сама компания призналась, что в 2020 году за полгода получила более 15 000 запросов от силовых ведомств и 84% запросов были удовлетворены.