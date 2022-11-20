Гражданка Латвии столкнулась с неприятным сюрпризом, когда ей отказали в праве на наследство из-за недействительных документов. Она родилась в Сибири, ее родители пострадали от советских репрессий, а Латвия не признает свидетельства о рождении, выданные в Советском Союзе. Чтобы доказать свое родство, женщине придется обратиться в российские органы, хотя все эти годы ее родство с родителями ни разу не подвергалось сомнению, сообщает передача Nekā personīga.
Для получения наследства гражданке Латвии нужно обратиться в РФ. Сейчас это сделать труднее
Антра Гаумига родилась в России. Оба ее родителя пострадали от советских репрессий. При оформлении наследства этот факт оказался болезненным, ведь, по словам нотариуса, ее свидетельство о рождении, выданное в России, недействительно.
Отец Антры Гаумиги Гунар, студент химического факультета, был призван в Латышский легион. Он попал в плен, был осужден за измену и отправлен в заключение в Воркутлаг в далекой Республике Коми. А состоятельная семья Валмиерсов, в которой росли трое детей, в том числе мать Антры Расма, была депортирована в Сибирь. Мужчины этой семьи так и не вернулись домой.
Через пять лет представители оккупационного режима отправили мать Антры домой, но на последнем курсе средней школы власти поняли, что были неправы, и ей пришлось во второй раз совершить дальнее путешествие в Сибирь.
В третий раз мать Антры отправилась в край вечной мерзлоты добровольно, потому что в то время в лагере в Республике Коми, жил освобожденный из тюрьмы ее возлюбленный.
Там они и создали семью.
В Латвии молодой семье пришлось начинать жизнь с нуля. Антре Гаумиге как родившейся в семье граждан Латвии не нужно было доказывать свое гражданство. Сейчас она работает врачом в Олайне. И она, и ее мать регулярно отмечали дни депортации и гибели ее деда и дяди в Сибири. Свидетельство о рождении, выданное Антре Гаумиге в России, несколько десятилетий пролежало неиспользованным на полке в Латвии.
Нотариус сослалась на Закон о легализации документов. Для того чтобы документ, выданный за рубежом, имел юридическую силу в Латвии, он должен быть заверен.
В этом случае Антра должна получить от выдавших этот документ в России подтверждение подлинности ее свидетельства о рождении.
Управление по делам гражданства и миграции также не может иначе подтвердить информацию о связи Антры с ее матерью. Кроме того, при внесении информации в регистр населения власти требуют приложить сертификат, или апостиль.
Антра считает, что в Законе о легализации документов должны быть сделаны исключения. Получается, что до 2019 года нотариус не требовала от женщины никакого заверения. Поправки в закон внесены для искоренения различных случаев мошенничества, признают в Совете нотариусов.
Министерство юстиции предлагает обратиться в отделение ЗАГС за новым свидетельством. Тогда государство направит в Россию запрос на юридическую помощь в интересах женщины. Однако получение необходимого документа займет около года.
Нотариус, отказавшая Антре в праве наследования, считает, что закон следует изменить,
т. к. он не учитывает подобные ситуации. Законодатель также признает, что не предусмотрел исключительных случаев. Это особенно актуально сейчас, когда сложно получить документы из России. И Антра Гаумига - не единственный "сибирский ребенок" с таким старым свидетельством о рождении, выданным в России.
В связи с войной Сейм полностью отменил обязанность легализации документов, выданных в Украине. Конкретный случай побуждает депутатов изменить порядок наследования, чтобы не было необходимости запрашивать подтверждения свидетельств о рождении, выданных в России. Это также защитит других "сибирских детей".
Чтобы изменить законы или иные нормативно-правовые акты, сначала должны начать работу комиссии Сейма. Они еще не созданы.
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