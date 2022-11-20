Для получения наследства гражданке Латвии нужно обратиться в РФ. Сейчас это сделать труднее

В Латвии молодой семье пришлось начинать жизнь с нуля. Антре Гаумиге как родившейся в семье граждан Латвии не нужно было доказывать свое гражданство. Сейчас она работает врачом в Олайне. И она, и ее мать регулярно отмечали дни депортации и гибели ее деда и дяди в Сибири. Свидетельство о рождении, выданное Антре Гаумиге в России, несколько десятилетий пролежало неиспользованным на полке в Латвии.

Нотариус сослалась на Закон о легализации документов. Для того чтобы документ, выданный за рубежом, имел юридическую силу в Латвии, он должен быть заверен.

В этом случае Антра должна получить от выдавших этот документ в России подтверждение подлинности ее свидетельства о рождении.

Управление по делам гражданства и миграции также не может иначе подтвердить информацию о связи Антры с ее матерью. Кроме того, при внесении информации в регистр населения власти требуют приложить сертификат, или апостиль.

Антра считает, что в Законе о легализации документов должны быть сделаны исключения. Получается, что до 2019 года нотариус не требовала от женщины никакого заверения. Поправки в закон внесены для искоренения различных случаев мошенничества, признают в Совете нотариусов.