Депутат 14-го Сейма от "Объединенного списка" (ОС) полковник запаса Игорь Раев обвинялся в хищении денег Министерства обороны, однако уголовное дело было прекращено три года назад. Произошло это на нереабилитационной основе - Раев заключил мировое соглашение с Минобороны и вернул похищенные деньги - 1623 евро, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Депутата нового Сейма Игоря Раева обвиняли в хищении у Минобороны
12 лет назад заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (NBS) полковник Игорь Раев лишился допуска к государственной тайне высшего уровня.
Почему так, публично неизвестно. Сам Раев тоже не делится своими версиями по этому поводу.
Вскоре после этого офицер был откомандирован в Балтийский колледж обороны, или BALTDEFCOL, в Тарту, Эстония, где можно было работать с более низким уровнем секретности. Однако работа Раева в колледже закончилась обвинениями в мошенничестве. Сам он считает, что допустил ошибки при заполнении документов, но в обвинительном заключении указано, что это было умышленное действие.
На это подозрение Раев отвечает отрицательно. "Конечно, нет! Это несерьезная сумма денег, на которую я, конечно, не претендую ни при каких обстоятельствах. Это не миллионы, не сотни тысяч, поэтому говорить о том, что я как-то пытался выманить у Минобороны несколько сотен евро, просто несерьезно".
Прокуратура обвинила Раева в мошенничестве путем предоставления ложных данных о пребывании членов семьи по месту его службы. Согласно постановлению Кабмина военнослужащие, проходящие службу за границей, могут получать пособие на родственников, если они также проживают по месту службы. Если это происходит не постоянно - пособие выплачивается за дни, проведенные с военнослужащим. Поскольку в то время Раев уже несколько лет работал в Тарту, он должен был знать порядок получения пособия.
Согласно тому, что удалось доказать обвинению, Раев дважды сообщал заведомо ложные сведения о том, что его дочь находится в Тарту,
за что он необоснованно получил пособия в размере 87 и 45 евро. Это было в марте-апреле 2015 года. Обвинение предъявили за мошенничество в мелком размере. А вот вторая статья обвинения касается мошенничества. Из обвинительного акта следует, что осенью 2015 года Раев не уведомил министерство о том, что его жена больше постоянно не проживает в Тарту, хотя в связи с этим меняются условия выплаты пособия. Здесь сумма украденного уже выше - 1490 евро.
"Я всегда указывал дни, когда она была там, и предоставлял эту информацию. Вопрос в том, что если, например, она уезжает из Риги в пятницу и приезжает в Тарту, а уезжает в понедельник утром, то я указываю что она находится в Тарту в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Соответственно, министерство посчитало, что должны были быть указаны другие даты, и мы не смогли прийти к взаимному согласию по этому вопросу", - описывает ситуацию Раев со своей точки зрения.
Из решения суда неясно, как именно вскрылось произошедшее. Однако известно, что в 2016 году Военная полиция возбудила уголовное дело. Следствие продолжалось до 2018 года, когда дело было передано в прокуратуру, которая собрала достаточно доказательств для предъявления обвинения.
Полковник не стал сразу добиваться мирового соглашения с Минобороны. Он был заключен под стражу только после того, как дело было передано в суд, летом 2019 года. И защитник Раева тоже порекомендовал выбрать такую тактику. Затем Раев также вернул 1623 евро.
Министр обороны Артис Пабрикс, во время службы которого было заключено мировое соглашение, подчеркивает, что главным для министерства было вернуть потерянные деньги: "Думаю, мирное урегулирование в 2019 году было логическим результатом тех двух-двух с половиной лет следствия. Почему оно так долго шло, мне трудно сказать. Думаю это надо спросить у предыдущего руководства министерства".
Дело было закрыто в нереабилитационном порядке. Это означает, что Раев не оправдан, но в то же время у него нет судимости, которая помешала бы ему, например, баллотироваться на выборах.
Контракт Раева с колледжем закончился в 2016 году, а в следующем году он окончательно покинул службу. На тот момент расследование, начатое военной полицией, уже шло полным ходом.
Широкую известность Раев получил после начала полномасштабной войны в Украине, когда как эксперт начал комментировать ход войны.
Хотя ранее выдвигалось несколько версий относительно того, к какой политической силе мог примкнуть Раев, в итоге он стал одним из основателей объединения во главе с Улдисом Пиленсом и пошел на выборы от ОС.
Раев утверждает, что они были проинформированы об этом, когда он вступил в партию: "Они знали. Я говорю о лидерах партии, и да, они знали об этом, конечно". Лидер ОС Улдис Пиленс отказался комментировать De Facto этот вопрос. Также на просьбу пояснить, как он оценивает этот факт, Пиленс неоднократно отвечал фразой: "Я не буду это комментировать".
Раймонд Бергманис, который был министром обороны на момент выявления нарушений и возбуждения уголовного дела, также был избран в Сейм по тому же списку, что и Раев. Он утверждает, что не знал о преступлении соратника по фракции, и заявляет, что не говорил об этом с Раевым.
Избранный от партии Андрис Кулбергс защищает своего коллегу: "Мы один за всех и все за одного. И в данном случае мы не увидели ни нарушений, ни признаков каких-либо правонарушений. Поэтому я думаю, что этот вопрос следует задать как Пиленсу, так и Раеву, я не должен отвечать что-то за них".
Раев упоминается как один из двух депутатов ОС, которые могли бы занимать политические посты, связанные с обороной.
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