Партии приступят к работе над консолидированной версией правительственной декларации

На прошлой неделе формирующие новое правительство партии приступили к работе над проектом декларации правительства в рабочих группах. Политики разрабатывали отдельные части декларации в рабочих группах до конца недели.

Согласно предложению лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша "Новое Единство" может занять в будущем правительстве семь должностей: премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.

"Объединенный список" будет иметь право на занимаемую в настоящее время должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве: должность министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития и вопросов цифровизации. В свою очередь, Национальное объединение получит четыре министерские должности: должность министра обороны, министра культуры, министра сообщения и министра экономики.

В соответствии с этим разделением между партиями была распределена ответственность за составление различных разделов правительственной декларации.

Политик "Объединенного списка" Андрис Кулбергс заявил в интервью LTV, что соглашение о распределении сфер ответственности в будущем правительстве еще не достигнуто, хотя Кариньш и президент Эгил Левитс заявили после встречи, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в определении направлений работы новой коалиции и соглашениях о распределении сфер ответственности.

"Объединенный список" собирался предложить потенциальным коалиционным партиям - Нацобъединению и "Новому Единству" - подписать еще один меморандум, сообщил журналистам один из учредителей "Объединенного списка" Улдис Пиленс. Он заявил, что этот документ можно было бы назвать "меморандум-2" и он должен отражать задачи будущей коалиции на ближайшие годы и финансовые рамки. По словам Пиленса, это могло бы помочь ускорить формирование правительства.