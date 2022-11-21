Полиция раскрыла детали трагедии в Добеле, где поезд насмерть сбил подростка

Согласно предварительной информации, в воскресенье, 20 ноября, примерно в 12:55 в Добеле товарный поезд, несмотря на поданный звуковой сигнал и предпринятое резкое торможение, наехал на человека 2005 года рождения, который переходил пути по пешеходному переходу. От полученных травм молодой человек скончался на месте. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье 13 Уголовного закона.

В Государственной полиции напоминают, что перед пересечением железнодорожных путей необходимо посмотреть направо и налево, чтобы убедиться, что нет приближающегося поезда, и только после этого переходить.

Подчеркивается, что при прослушивании музыки в наушниках, как это было в этом трагическом происшествии, приближения поезда не слышно.

Железная дорога является зоной повышенной опасности. Если ее необходимо пересечь, то делать это следует осторожно, предусмотрительно и не спеша, потому что поезд не может быть сразу остановлен, равно как и не может объехать препятствие. Кроме того, тормозной путь, в зависимости от скорости и веса поезда, может достигать километра.