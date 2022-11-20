В воскресенье, 20 ноября, в Добеле, в районе железнодорожного вокзала, товарный поезд наехал на человека, который скончался на месте, сообщили в Госполиции.
Товарный поезд наехал на человека в Добеле
Товарный поезд наехал на человека в Добеле
Из-за аварии движение на единственном в городе железнодорожном переезде было остановлено примерно на час.
Авария произошла в 12:55, а в 14:00 движение было восстановлено.
В полиции заявляют, что обстоятельства произошедшего будут выясняться.
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