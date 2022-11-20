Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Товарный поезд наехал на человека в Добеле

rus.tvnet.lv
Товарный поезд наехал на человека в Добеле
Facebook OK Telegram Whatsapp
Товарный поезд
Товарный поезд Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 20 ноября, в Добеле, в районе железнодорожного вокзала, товарный поезд наехал на человека, который скончался на месте, сообщили в Госполиции.

Из-за аварии движение на единственном в городе железнодорожном переезде было остановлено примерно на час.

Авария произошла в 12:55, а в 14:00 движение было восстановлено.

В полиции заявляют, что обстоятельства произошедшего будут выясняться.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх