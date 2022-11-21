Операция "Коготь-меч": Турция нанесла авиаудары по курдским территориям

По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, только на севере Сирии погибли более 30 человек.

Какие цели были поражены в Ираке, пока не ясно.

Турция ударила по курдам через неделю после взрыва на одной из самых оживленных улиц Стамбула, в результате которого шесть человек погибли и более 80 получили ранения.

Похороны бойца Сирийских демократических сил (SDF) в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, где живут преимущественно курды. Он и еще три человека были убиты 9 сентября 2022 года неподалеку от турецкой границы ударом с беспилотника Фото: DELIL SOULEIMAN

Турецкие власти возложили ответственность за взрыв на курдскую военизированную группировку РПК, которую Турция, ЕС и США считают террористической организацией.

Однако РПК заявила, что не стала бы "наносить удары непосредственно по гражданским лицам", и отрицает свою причастность к взрыву.

Власти Турции арестовали в связи со стамбульским терактом десятки человек, в том числе сирийку, которая, по их словам, и заложила бомбу.

Перед арестом министр юстиции Турции заявил, что бомба в Стамбуле была в сумке, которая стояла возле скамейки, а перед этим подозреваемая просидела на этой скамейке сорок минут.

В Болгарии задержали пятерых человек, обвиняемых к причастности к взрыву в Стамбуле Фото: NIKOLAY DOYCHINOV

По сообщению информационного агентства AFP, еще пять человек, подозреваемых в причастности к этому взрыву, были задержаны в Болгарии.

Курдские боевики на юго-востоке Турции уже много десятилетий воюют за создание независимого курдского государства.