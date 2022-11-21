Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Операция "Коготь-меч": Турция нанесла авиаудары по курдским территориям

BBC News Русская служба
Операция "Коготь-меч": Турция нанесла авиаудары по курдским территориям
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Министерство обороны Турции написало в подписи к этому снимку, что "час расплаты настал"
Министерство обороны Турции написало в подписи к этому снимку, что "час расплаты настал" Фото: TURKISH DEFENCE MINISTRY

Турция нанесла воздушные удары по курдским районам в Ираке и Сирии. Это произошло через неделю после взрыва в Стамбуле, ответственность за который турецкие власти возлагают на группировку "Рабочая партия Курдистана".

Министерство обороны заявило, что целью операции, названной "Коготь-меч", были курдские базы, на которых, как утверждает министерство, готовился взрыв в Стамбуле.

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) отрицает причастность к теракту в Стамбуле.

Представитель одной из организаций сирийских курдов заявил, что удары были нанесены по двум деревням, в которых жили беженцы.

Жители Стамбула возлагают цветы на месте взрыва бомбы 14 ноября 2022 года на одной из центральных улиц города
Жители Стамбула возлагают цветы на месте взрыва бомбы 14 ноября 2022 года на одной из центральных улиц города Фото: Burak Kara

После начала воздушных налетов министерство обороны Турции написало в Твиттере, что пришел "час расплаты", сопроводив заявление фотографией взлетающего истребителя и кадрами взрыва.

"Убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады были успешно уничтожены", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Позднее министерство сообщило, что в результате ударов по "базам курдских боевиков" на севере Сирии и севере Ирака было уничтожено 89 целей.

Курдские вооруженные формирования в Сирии пообещали принять ответные меры и заявили, что удары были нанесены по городу Кобани, а также по двум густонаселенным деревням.

Похороны погибших от взрыва бомбы в Стамбуле
Похороны погибших от взрыва бомбы в Стамбуле Фото: Burak Kara

Позднее в воскресенье турецкие государственные СМИ сообщили, что ракета, выпущенная с территории Сирии, ранила трех человек на турецко-сирийской границе.

По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, только на севере Сирии погибли более 30 человек.

Какие цели были поражены в Ираке, пока не ясно.

Турция ударила по курдам через неделю после взрыва на одной из самых оживленных улиц Стамбула, в результате которого шесть человек погибли и более 80 получили ранения.

Похороны бойца Сирийских демократических сил (SDF) в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, где живут преимущественно курды. Он и еще три человека были убиты 9 сентября 2022 года неподалеку от турецкой границы ударом с беспилотника
Похороны бойца Сирийских демократических сил (SDF) в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, где живут преимущественно курды. Он и еще три человека были убиты 9 сентября 2022 года неподалеку от турецкой границы ударом с беспилотника Фото: DELIL SOULEIMAN

Турецкие власти возложили ответственность за взрыв на курдскую военизированную группировку РПК, которую Турция, ЕС и США считают террористической организацией.

Однако РПК заявила, что не стала бы "наносить удары непосредственно по гражданским лицам", и отрицает свою причастность к взрыву.

Власти Турции арестовали в связи со стамбульским терактом десятки человек, в том числе сирийку, которая, по их словам, и заложила бомбу.

Перед арестом министр юстиции Турции заявил, что бомба в Стамбуле была в сумке, которая стояла возле скамейки, а перед этим подозреваемая просидела на этой скамейке сорок минут.

В Болгарии задержали пятерых человек, обвиняемых к причастности к взрыву в Стамбуле
В Болгарии задержали пятерых человек, обвиняемых к причастности к взрыву в Стамбуле Фото: NIKOLAY DOYCHINOV

По сообщению информационного агентства AFP, еще пять человек, подозреваемых в причастности к этому взрыву, были задержаны в Болгарии.

Курдские боевики на юго-востоке Турции уже много десятилетий воюют за создание независимого курдского государства.

В последние годы Турция провела несколько операций против курдских группировок, базирующихся на севере Ирака и Сирии, с целью, как было заявлено, предотвращения нападений на турецкую территорию.

BBC
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх